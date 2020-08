Trovato corpo uomo nel bosco

Il corpo di un uomo è stato ritrovato da due escursionisti alle pendici del Gottero, nel comune di Varese Ligure (La Spezia), questa mattina intorno alle 8.30. Gli indumenti e gli oggetti trovati nei pressi del cadavere fanno pensare che possa trattarsi di Piero Grisotti, l'uomo di 82 anni scomparso lo scorso 6 luglio dopo essere uscito di casa. Sono in corso le verifiche. L'anziano, di Saluzzo, era in zona in visita da parenti ed era scomparso nel nulla. Inutili le ricerche, ripetute anche pochi giorni fa. Sul posto del ritrovamento carabinieri e vigili del fuoco.

L'autopsia farà chiarezza sulle cause del decesso e sull'identificazione.