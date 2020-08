Fanno bagno di notte, uomo disperso a Sestri Levante

(ANSA) - GENOVA, 16 AGO - Dalle cinque di questa mattina vigili del fuoco con diverse unità, tra imbarcazioni, elicottero e mezzi a terra, la Capitaneria di Porto e i carabinieri stanno cercando a Sestri Levante un uomo di 44 anni di Genova, che si è tuffato in mare insieme ad un amico per un bagno notturno e risulta disperso. La Baia delle Favole, con il porticciolo e le spiagge, è interessata dalla ricerche. L'uomo, uno psicologo, che è anche un sub, ha lasciato a terra abiti e documenti. Tre testimoni hanno visto la scena e riferito di avere visto l'amico del disperso uscire dall'acqua dopo il bagno e allontanarsi. Si è appreso che i due ieri sera sono stati ad una festa a Sestri Levante. Tra le ipotesi quella che i due fossero alterati dall'alcol. (ANSA).