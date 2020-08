E' vivo uomo disperso dopo bagno

E' vivo è sta bene l'uomo che dalla scorsa notte si riteneva disperso in mare a Sestri Levante. A quanto risulta, ha chiamato i carabinieri stamani da casa per denunciare di avere perso i documenti e gli indumenti. Il militare che lo ha sentito ha subito collegato la chiamata con l'imponente operazione di ricerca in corso dalle 5 del mattino e dopo una verifica ha dato la segnalazione che ha fatto interrompere il servizio di soccorso. Decine di sub e umini delle forze dell'ordine lo hanno cercato per ore, anche con l'ausilio di un elicottero. "Non ricordo dove ho lasciato gli indumenti" avrebbe spiegato l'uomo. L'ipotesi è che fosse ubriaco al momento del bagno notturno.