Polizia municipale salva raro pappagallo

(ANSA) - GENOVA, 14 AGO - La polizia municipale, grazie a un agente che ama e s'intende di pappagalli di grandi dimensioni, è riuscita a salvare una Ara Ararauna, una specie tutelata dalla convenzione di Washington - Cites perché a rischio estinzione.Il pappagallo era stato avvistato a San Teodoro e poi nella zona degli Angeli. Sul posto, col sovrintendente di polizia locale è arrivata una guardia zoofila volontaria. Il poliziotto, che sa bene come trattare questi volatili, è riuscito a catturare l'animale semplicemente invitandolo porgendo il braccio e con po' di cibo poi l'ha portato a casa dove lo ha custodito per la notte. Il giorno successivo è stato comunicato il ritrovamento e la detenzione del raro animale al Servizio Territoriale Cites di Genova. Per il benessere del pappagallo, essendo l'animale in stato di estremo stress, il sovrintendente ha provveduto a trasferirlo con urgenza presso la "Associazione Pappagalli in Volo" con sede a Verrua Po' (Pavia). Solo successivamente il pappagallo è stato restituito all'affidatario (ANSA).