Covid: venti nuovi positivi, alcuni arrivati dall'estero

(ANSA) - GENOVA, 14 AGO - Continuano a salire i casi di positività al Covid-19 in Liguria. Nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 20. Nell'Imperiese c' una turista proveniente dalla Francia, nello Spezzino sono 4 tra cui un giovane rientrato da Corfù, due contatti di casi confermati e una segnalazione arrivata dal dipartimento di prevenzione. Quattro casi nella Asl3 genovese e 11 nel Savonese di cui 9 collegati al cluster della grigliata di Quiliano dell'1 agosto e due in rsa.

Nelle ultime 24 ore i test compiuti sono stati 1506 (208.310 in totale). Gli ospedalizzati sono 20, due in meno rispetto a ieri, ma sono saliti a 3 i malati in terapia intensiva, mentre ieri erano due. Non ci sono stati morti (1569 in totale). In sorveglianza attiva ci sono 849 persone. (ANSA).