Conte vede Sansa in bar sotto il ponte. Toti attacca

(ANSA) - GENOVA, 14 AGO - Il presidente del consiglio Giuseppe Conte e Ferruccio Sansa, candidato alla presidenza della Liguria per la coalizione giallorossa, si sono incontrati in un bar a Sampierdarena dopo la cerimonia di commemorazione delle vittime di ponte Morandi. Un appuntamento "fuori programma - ha spiegato Sansa - Un incontro al volo non previsto, abbiamo scelto apposta un bar qualunque sotto il ponte perché volevamo essere in un posto normale". L'appuntamento all'interno di un locale di via Paolo Reti, a Sampierdarena, poche centinaia di metri a sud di dove si trovava il Morandi.

Per il Comitato Toti "è campagna elettorale. Una vergogna, assoluta mancanza di rispetto verso questa giornata. Il premier chieda scusa". E il governatore aggiunge: ""Loro hanno una morale superiore, loro non fanno mai campagna elettorale viaggiando con i voli di Stato". (ANSA).