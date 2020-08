Arrestata la ladra di Rolex, decisivo un caffè

(ANSA) - GENOVA, 14 AGO - E' stata arrestata la ladra di Rolex. E' una romena di 33 anni. Da tempo a Genova agivano donne che prendevano di mira uomini a cui con forza o stratagemma sottraevano preziosi orologi. La donna potrebbe far parte della banda. Decisivo per mettere fine alla sua attività è stato un caffè preso al distributore automatico della questura, dove la persona che aveva derubato ore prima si era recata per fare denuncia. L'uomo, un settantenne, l'ha vista passare e l'ha indicata ai poliziotti.

La donna era entrata in azione a Nervi intorno alle 9, avvicinando il settantenne al quale in italiano stentato aveva chiesto aiuto per trovare un lavoro porgendogli un biglietto.

L'uomo ha allungato la mano e la donna gli ha afferrato il polso. Il settantenne ha provato a divincolarsi, ma solo dopo vari secondi la donna lo ha lasciato e si è allontanata. Solo quando ha raccontato l'episodio alla moglie, l'uomo si è accorto che non aveva più il Rolex da 10 mila euro. A quel punto è andato in questura per fare denuncia. I poliziotti gli hanno offerto un caffè al distributore automatico ed è stato in quel momento che l'uomo ha visto la ladra con due poliziotti che l'avevano fermata mentre tentava un altro colpo. (ANSA).