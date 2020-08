Liguria, 63 nuovi positivi

Aumentano i casi positivi in Liguria. I nuovi pazienti positivi al Covid sono 63, secondo i dati flusso Alisa-Ministro diffusi da Regione Liguria, di cui 60 sintomatici. 41 di questi sono ricompresi nell'Asl2 savonese, con 26 casi nel centro riabilitativo il Gabbiano e 13 legati al cluster della grigliata di Quiliano dell1 agosto 2 sono nell'Asl1 imperiese, 6 nell'Asl 3 genovese e si tratta di tre residenti a Pavia, due casi di contatto e un isolato. Un paziente è stato trovato positivo al suo rientro da Malta nella Asl4, 13 sono sotto la Asl spezzina e sono rientrati in 8 da Corfù, 2 contatti di caso, 2 sono rientrati dall'Inghilterra e 1 ha frequentato un locale in Versilia. Non vengono segnalati decessi, fermi a 1569. Gli ospedalizzati sono 22, tre più di ieri, due sono in terapia intensiva. Le persone in sorveglianza attiva sono 802. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1704 test: da inizio pandemia sono 206.804