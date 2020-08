Calcio: Samp, vicino accordo con Celta per Murillo

(ANSA) - GENOVA, 12 AGO - E' vicino l'accordo tra Celta Vigo e la Sampdoria per il riscatto del difensore Jeison Murillo nell'ultima stagione in Spagna. I blucerchiati hanno pagato al Valencia 12 milioni di euro, da cui avevano prelevato il giocatore la scorsa estate in prestito con riscatto obbligatorio. Ora il Celta potrebbe versare alla Sampdoria 10 milioni più bonus per acquistare il difensore colombiano.

Intanto la Sampdoria, nata il 12 agosto del 1946, ha festeggiato il suo 74esimo compleanno presentando le nuove maglie firmate dallo sponsor tecnico Macron immortalate sui social dentro una cornice con la scritta 'capolavoro su tela' (ANSA).