Denuncia scomparsa figlio, ragazzo era ubriaco in ospedale

(ANSA) - SAVONA, 11 AGO - Allarme la notte scorsa nel savonese per un ragazzo dato per disperso. E' stato il padre a dare l'allarme intorno alle 3. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri ed è stato dato il via alle operazioni di ricerca che sono terminate quando i carabinieri hanno scoperto che il ragazzo era in ospedale, ricoverato perché così ubriaco da non reggersi in piedi. Gli amici l'hanno portato al San Paolo dove era stato ricoverato nella notte. (ANSA).