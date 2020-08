Ubriaca in moto, amica rischia paralisi

(ANSA) - GENOVA, 10 AGO - Ubriaca, perde il controllo del motorino andandosi a schiantare contro un palo e la sua amica, sbalzata dalla sella, adesso rischia la paralisi per un grave trauma spinale. E' successo stamani all'alba. La ragazza, 18 anni, aveva un tasso alcolemico nel sangue di 3 volte superiore al consentito quando si è messa alla guida del motorino con la sua amica, una turista sua coetanea. E' successo a Sestri Levante, poco prima dell'alba. Sul posto militi della Croce Verde e personale del 118 che hanno stabilizzato la passeggera che è apparsa subito la più grave. Per lei codice rosso e trasferimento al San Martino di Genova dove saranno eseguiti gli esami per scongiurare una paralisi degli arti inferiori. Per la conducente ricovero all'ospedale di Lavagna per contusioni.I carabinieri hanno sequestrato patente e moto e predisposto la denuncia prevista dal codice della strada. (ANSA).