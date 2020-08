S.Margherita: 3 positivi, 3 in sorveglianza,11 in quarantena

Ci sono tre persone positive al Covid-19 a Santa Margherita Ligure. Altre tre sono state poste in sorveglianza attiva e 11 in quarantena perché rientrati da un paese straniero a rischio per cui si prevede questo iter. Lo rende noto la Asl4.

Per quanto riguarda i 3 positivi si tratta di una coppia che ha contratto il virus da un parente asintomatico rientrato dall'estero e di un soggetto che lavora fuori regione in un'azienda dove sono stati accertati casi di Covid-19. Tutti e tre i soggetti, pur avendo frequentazioni extra cittadine, risultano domiciliati a Santa Margherita Ligure.

Tuttavia si invitano residenti e turisti a non abbassare la guardia, a prestare attenzione e a osservare le normative per il corretto comportamento nella frequentazione di luoghi aperti e chiusi. (ANSA).