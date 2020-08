Regionali: moderati; Muzio, Costa, Balestra, Sappa capolista

(ANSA) - GENOVA, 10 AGO - Forza Italia, Liguria Popolare e Polis, il movimento di Claudio Scajola hanno raggiunto l'accordo per la formazione delle liste per le Regionali. Lo annunciano il coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco, il presidente di Liguria Popolare Andrea Costa e il sindaco di Imperia e fondatore di Polis Claudio Scajola. Le tre componenti, che correranno insieme sotto un unico simbolo a sostegno di Giovanni Toti, renderanno noti i nomi dei candidati nelle quattro province prossimamente. I capolista saranno i consiglieri regionali uscenti Claudio Muzio per la circoscrizione di Genova e Andrea Costa per quella della Spezia, il sindaco di Villanova d'Albenga Pietro Balestra per Savona e per la circoscrizione di Imperia l'ex sindaco della città ed ex presidente della Provincia Luigi Sappa.

"Mettiamo in campo - dicono Bagnasco, Costa e Scajola - liste competitive, espressione di competenza e di robusto radicamento sul territorio, con candidati che si riconoscono nei valori moderati, popolari, cristiani, liberali, europeisti e garantisti alla base del nostro progetto politico. La nostra lista unitaria rappresenta la vera novità di queste elezioni regionali. Abbiamo voluto dare vita ad un'alleanza il cui obiettivo è quello di rafforzare e dare più peso alla componente moderata del centrodestra. Dalla Liguria giunge forte e chiaro un segnale di portata nazionale: è finito il tempo della diaspora dei moderati ed è iniziato quello della costruzione di una casa comune, lo chiede una parte importante dell'elettorato". (ANSA).