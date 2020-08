Litiga con compagna e sfascia auto

(ANSA) - GENOVA, 10 AGO - Un noto imprenditore di Torino è stati bloccato dai carabinieri mentre, in preda alla collera generata da un litigio con la sua compagna, ha passato la serata a sfasciare gli specchietti retrovisori e ad ammaccar portiere delle auto parcheggiate in strada. E' successo ad Albenga, nel savonese. A chiamare i carabinieri alcuni cittadini e residenti di via Michelangelo. I Carabinieri sono subito intervenuti e hanno bloccato un imprenditore di 30 anni di Torino, titolare di una catena di negozi di abbigliamento nel centro del capoluogo piemontese. (ANSA).