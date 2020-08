Covid-19, in Liguria 10 nuovi casi

Sono dieci i nuovi casi di positività al Covid-19 in Liguria. Lo si legge nel bollettino diramato dalla Regione in base ai dati flusso Alisa-Ministero.

Nessun decesso viene segnalato e nessuna variazione,rispetto a ieri, nel numero dei pazienti in terapia intensiva che restano due. La provincia che ha maggiori casi di positività è Genova mentre sono 54 i positivi provenienti da fuori regione o dall'estero. I soggetti in sorveglianza attiva sono 638. Da inizio pandemia sono stati effettuati 202.008 tamponi. (ANSA).