Code in A12, stasera stop tratto A7/A12

Problemi in A12 tra Recco e Chiavari dove si registrano 7 km di coda in direzione sud per lavori di messa in sicurezza di gallerie e viadotti. Coda, ma di un solo chilometro, tra Genova Nervi e Genova Est. La situazione, sulle autostrade del Ponente sembra al momento regolare. Da stasera fino al 25 agosto verrà chiuso un tratto della A7 tra l'allacciamento A7/A12 e Bolzaneto in direzione nord per lavori di messa in sicurezza la galleria Monte Galletto.

"10 agosto, al lavoro in ufficio per occuparci soprattutto della questione autostrade. Anche oggi lunghe code tra Genova e il Tigullio, una delle principali mete turistiche della Liguria. E da stasera fino al 25 agosto verrà chiuso un tratto della A7 tra l'allacciamento A7/A12 e Bolzaneto in direzione nord per mettere in sicurezza la galleria Monte Galletto. Proprio nella settimana di Ferragosto, ecco l'ennesimo regalo del Ministero delle Infrastrutture che, dopo aver posticipato almeno tre volte la data della fine dei lavori, continua a non rispondere a nessuno dei nostri appelli, da oltre 2 mesi". Lo scrive il governatore ligure Giovanni Toti sulla sua pagina social. "I cantieri che dovevano essere chiusi a metà luglio sono ancora aperti - prosegue Toti - , le due corsie per senso di marcia restano un miraggio, il piano folle delle manutenzioni non è stato minimamente rivisto. Dal Mit un'altra bugia e l'ennesima promessa disattesa... tanto in coda, a fare lo slalom tra i cantieri ci restano i liguri e i turisti che tentano di raggiungere la nostra regione. Un vero capolavoro".