Carico di 6 tonnellate oltre limite

(ANSA) - GENOVA, 10 AGO - Un camion con una portata di 2.500 kg ha tentato di entrare in porto portando un carico di quasi 10 tonnellate. A accorgersi che qualcosa non andava è stata la polizia municipale che ha visto il camioncino arrivare con le gomme praticamente schiacciate a terra dal peso. Il carico era composto dal vecchi mobili e altri oggetti di scarto. Effettuata la pesa, che è risultata essere di oltre 6 tonnellate eccedente la capacità di carico il camionista è stato multato: tra l'altro si è appreso in quelle condizioni ha percorso anche un pezzo di autostrada. Gli agenti del I distretto territoriale della Polizia locale hanno controllato anche altri mezzi diretti agli imbarchi dei traghetti. Ne sono stati fermati altri 3. (ANSA).