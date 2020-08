Sessantenne con meningite ricoverato al San Martino

(ANSA) - GENOVA, 09 AGO - Un genovese di 59 anni è ricoverato da questa mattina per una meningite meningococcica nel reparto di malattie infetti dell'ospedale san Martino. "L'uomo è in discrete condizioni generali di salute, vigile e orientato", fa sapere l'ospedale. Le sue condizioni, al momento, non destano preoccupazione. I sintomi della malattia sono stati subito individuati e l'uomo è stato immediatamente sottoposto alle cure del caso. L'ospedale ha avvertito la Asl per far effettuare la profilassi a tutte le persone che sono venute a contatto con il malato. (ANSA).