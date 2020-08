Motociclista investe capriolo e cade, grave

(ANSA) - GENOVA, 09 AGO - Un motociclista di 77 anni di Masone è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dalla moto per aver investito un capriolo. E' avvenuto questo pomeriggio a Campo Ligure, sulla provinciale del Turchino, in località Maddalena. L'uomo è stato trasportato all'ospedale San Martino in codice rosso, il più grave, con l'eliambulanza dei vigili del fuoco, dopo il primo intervento del personale medico del 118.

L'uomo ha riportato un trauma cranico e altre ferite, ma è sempre rimasto cosciente. L'animale è morto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

(ANSA).