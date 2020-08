Minaccia con un fucile i clienti di un locale, arrestato

(ANSA) - SPOTORNO, 09 AGO - Si è presentato davanti a un locale ed ha minacciato i clienti con un fucile da caccia, che aveva caricato con cartucce a pallettoni. E' accaduto la scorsa notte, intorno alle 3, a Spotorno. La reazione di un cliente e il tempestivo arrivo di cinque pattuglie dei carabinieri hanno permesso di bloccare l'uomo, un 37enne di Savona, che è stato arrestato dai militari della Compagnia di Savona per detenzione di arma illegale (il fucile aveva la matricola abrasa), resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. L'uomo, che non ha spiegato i motivi del suo gesto, poche ore prima era stato denunciato dai carabinieri per resistenza: è stato trasferito nel carcere di Marassi. (ANSA).