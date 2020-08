Dal ministero 3 mln per la Casa dei cantautori liguri

(ANSA) - GENOVA, 09 AGO - Dal Museo della lingua italiana Firenze alla Casa dei cantautori a Genova: è di oltre 103 milioni il valore degli investimenti del Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" varato dal ministro per i Beni e le attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini. Il finanziamento riguarda 11 progetti.

Per la Casa dei Cantautori Liguri, c'è una dotazione di 3 milioni che permettono il proseguimento dei lavori di di sistemazione dell'Abbazia di San Giuliano a Genova, il nuovo polo culturale dedicato alla musica dei grandi autori liguri della canzone italiana. (ANSA).