Esodo: cantieri autostradali in Liguria, 9 km coda in A12

Situazione critica sull'autostrada A12 Genova-Rosignano per tutta la mattina, a causa dei cantieri, nel tratto tra Recco e Chiavari, in direzione Livorno, ci sono state code tra gli 8 e i 9 km. Gli automobilisti che si sono messi in movimento per questo primo esodo estivo sono stati costretti a impiegare fino a 83 minuti per percorrere poco più di 10 chilometri. In direzione opposta, tra Recco e Genova est i chilometri di coda sono sempre stati intorno ai tre.

Bottigliette di acqua per gli automobilisti in coda. Accade in A12, la Genova - Rosignano (Livorno) tra Recco e Chiavari dove per tutta la mattina l'esodo dei vacanzieri, a causa dei cantieri, ha creato un incolonnamento che ha oscillato tra gli 8 e i 9 km in direzione Livorno. Intorno alle 15 Autostrade per l'Italia ha dato disposizione ad una ditta che sta svolgendo i lavori in quel tratto di rifornirsi di d'acqua e con un'auto di percorrere la tratta e offrire le bottigliette agli automobilisti incolonnati. La situazione sta lentamente migliorando. La coda è scesa a 5 km e, secondo la polizia stradale, nelle prossime ore il fenomeno si esaurirà. Aspi nei giorni scorsi ha annunciato che entro il 10 agosto il cantiere che sta creando questo imbuto sarà chiuso, mentre in questi giorni altri cantieri che interessano le gallerie sulla rete ligure sono stati rimossi. La lunga coda in A12 ha avuto ripercussioni anche sull'Aurelia dove molti automobilisti si sono riversati per evitare il blocco dell'autostrada. Così il traffico in tutto il Tigullio è andato in tilt con la circolazione che è rimasta bloccata.