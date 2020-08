Cadono calcinacci da palazzo in XX Settembre a Genova

(ANSA) - GENOVA, 08 AGO - Calcinacci sono caduti questa mattina da un palazzo della centralissima via XX Settembre a Genova. Il caso è stato segnalato da alcuni passanti alla polizia locale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della 'municipale' che dopo un sopralluogo hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. I calcinacci non hanno danneggiato cose e non ci sono stati passanti feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti con con due squadre e una autoscale per mettere in sicurezza la parte dell'edificio da cui sono caduti i calcinacci (ANSA).