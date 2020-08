Accende il fuoco con l'alcol e si ustiona, grave settantenne

(ANSA) - GENOVA, 08 AGO - Una donna di 70 anni è rimasta gravemente ustionata nella sua abitazione di Sesta Godano.

L'incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino in località Chiusola. La donna stava cercando di accendere il fuoco in una stufa a lega aiutandosi con l'alcool. Un ritorno di fiamma le avrebbe procurato ustioni di secondo grado su circa il 50% del corpo. Soccorsa dall'automedica e dai militi della Croce Rossa di Sesta Godano, la donna è stata trasferita con l'eliambulanza dei vigili del fuoco all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, centro di riferimento per le ustioni (ANSA).