Premio speciale LericiPea Golfo poeti a Renzo Piano

(ANSA) - MARINA DI PIETRASANTA (LUCCA), 07 AGO - Assegnato a Renzo Piano il premio speciale LericiPea Golfo dei poeti. La cerimonia in programma domani al Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca).

"L'associazione che come è noto si occupa di celebrare le eccellenze della poesia internazionale- spiega - Lucilla Del Santo, del premio LericiPea - ha voluto, con questo speciale riconoscimento, rendere omaggio alla prestigiosa carriera" di Piano e "sottolineare l'ispirazione poetica che ha sotteso, indubbiamente, il progetto del nuovo ponte di Genova; d'altronde, come lui stesso afferma, 'è un mestiere stranissimo quello dell'architetto, perché c'è un filo molto sottile che collega la tecnica con la poesia'. Inoltre, con questo premio speciale LericiPea, abbiamo anche ritenuto di dover segnalare ai nostri lettori il 'libro-viaggio': 'Atlandide. Viaggio alla ricerca della bellezza' di Carlo e Renzo Piano, edito da Feltrinelli". (ANSA).