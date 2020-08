Moto a fuoco, conducente ustionato

Un motociclista è rimasto ustionato dopo che la sua moto ha preso fuoco a seguito di un incidente. E' accaduto la scorsa notte a Genova Bolzaneto, in via Perlasca. Per cause da accertare il conducente dlela moto ha perso il controllo ed è caduto a terra con violenza. La moto ha preso fuoco e il motociclista è rimasto ustionato. E' stato soccorso e portato in ospedale. I vigili del fuoco di Bolzaneto sono intervenuti per spegnere le fiamme. Il traffico è stato gestito dalla polizia locale e dai carabinieri.