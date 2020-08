Samp, ufficiale nuovo cda

(ANSA) - GENOVA, 06 AGO - Cambia volto il consiglio di amministrazione della Sampdoria. Infatti a Roma, presso la sede legale di Sport Spettacolo Holding S.r.l., si è riunita l'assemblea degli azionisti del club doriano. Oltre a Massimo Ferrero che resta presidente, l'unico consigliere confermato è Paolo Fiorentino. Via Antonio Romei, braccio destro del patron per sei anni. Entrano come consiglieri Enrico Castanini, Giuseppe Profiti e Gianluca Vidal, da tempo ormai uomo di fiducia del patron blucerchiato. Rinnovato anche il collegio sindacale, che sarà presieduto da Marcello Pollio. "Sport Spettacolo Holding s.r.l., in qualità di socio di controllo di U.C. Sampdoria S.p.a., ringraziando della passione dimostrata e del lavoro svolto i consiglieri e i componenti del collegio sindacale in carica sino a oggi, ha manifestato la necessità di un opportuno cambiamento della governance nella volontà di un rinnovamento e un rilancio aziendale del club". Il cda resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022 (ANSA).