Recuperato cadavere in mare a Celle

(ANSA) - GENOVA, 06 AGO - Il corpo di un uomo è stato ripescato oggi dalla Capitaneria di porto di Savona al largo di Celle Ligure. Il cadavere è stato avvistato al largo. Immediato l'intervento della Capitaneria di Porto di Savona che ha recuperato il corpo..

Secondo le prime informazioni l'uomo, sulla trentina, non aveva documenti su di sé e, quindi, almeno per ora, è mistero sulla sua identità e sulle cause che hanno portato alla morte. Sono in corso indagini serrate condotte proprio dalla Capitaneria di Porto savonese. Il magistrato di turno ha disposta l'autopsia.

(ANSA).