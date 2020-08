Tecnico folgorato a Moneglia

(ANSA) - GENOVA, 05 AGO - Grave infortunio sul lavoro a Moneglia, in zona Figarolo, presso l'impianto di ripetitori della Rai Radiotelevisione. Un tecnico, per cause non ancora accertate, e' rimasto folgorato da una scarica elettrica. Alcuni colleghi hanno dato l'allarme e sul posto sono giunti i volontari della Croce Azzurra, i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. Vista la gravità della situazione sul posto e' giunto anche l'elicottero "Drago" che sta operando insieme ai sanitari per fare calare unm medico nella zona, molto imperiva. Al momento non si conoscono le condizioni dello sfortunato tecnico.

