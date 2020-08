Coronavirus: 7 nuovi positivi, calano ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 05 AGO - Sette nuovi casi di positività al Covid in Liguria. Tre sono familiari di una persona rientrata positiva da Parigi. Lavorano in un ristorante di Pigna (Imperia) che è stato chiuso. Per questo caso è in corso una indagine epidemiologica. Due sono contatti di una positività riscontrata nel Savonese. Una è stata individuata al pronto soccorso del Galliera e una è stata trovata attraverso attività ambulatoriale nello Spezzino.

Complessivamente i positivi sono 1140, nove meno di ieri. Gli ospedalizzati sono 18, 4 meno di ieri, nessuno è in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 189 persone, 11 più di ieri e in sorveglianza attiva ce ne sono 649. Nessun decesso è stato registrato: il numero dei morti da inizio pandemia è 1568.

I test effettuati ieri soo stati 1623 pe run totale di 195342 (ANSA).