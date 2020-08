Azzolina visita Nautico S. Giorgio

"Stamane a Genova abbiamo accompagnato la ministra Azzolina in visita all'Istituto Nautico Statale San Giorgio, per conoscere le esigenze, problematiche e peculiarità di questo importante Istituto genovese. Una visita mirata sul territorio voluta per prendere contatto e approfondire le proposte e le criticità anche di altri istituti scolastici del sistema ligure che si stanno predisponendo al nuovo anno scolastico". Lo hanno spiegato il vicecapogruppo regionale del M5S Andrea Melis insieme ai consiglieri comunali Maria Tini e Fabio Ceraudo.