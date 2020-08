5 nuovi positivi, 2 sono contatti di un caso arrivato da Parigi

(ANSA) - GENOVA, 04 AGO - Sono cinque i nuovi positivi al Covid in Liguria, secondo quanto riferisce la Regione. Si tratto di 4 casi registrati nell'Imperiese e uno al pronto soccorso dell'ospedale Galliera. Dei quattro casi imperiesi due sono contatti di un caso importato da Parigi e segnalato nei giorni scorsi uno è in una rsa ed uno è un contatto di un caso già noto. I positivi attualmente in Liguria sono 1149. Gli ospedalizzati sono 22, uno più di ieri, ma nessuno in terapia intensiva. Nessun nuovo decesso, con il numero dei morti fermo a 1568. In isolamento domiciliare ci sono 178 persone, 4 più di ieri, in sorveglianza attiva ce ne sono 643.

Ieri sono stati fatti 1050 test pe run totale di 193.719 (ANSA).