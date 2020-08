Ponte Genova: un francobollo celebra inaugurazione

(ANSA) - GENOVA, 03 AGO - Poste Italiane e Ministero dello Sviluppo economico hanno emesso un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Senso civico" dedicato al ponte "Genova San Giorgio", del valore di 1,10 euro. Ne sono stati preparati 400 mila.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il bozzetto è stato curato dall'architetto Renzo Piano.

La vignetta riproduce il rendering di un tratto del nuovo ponte di Genova su cui si staglia, a sinistra un particolare del progetto dell'architetto Renzo Piano; in alto a destra è presente il tricolore. Completano il francobollo la scritta "In nuovo ponte di Genova" redatta a mano dall'architetto Renzo Piano, seguita dalla sua firma. L'annullo è stato presentato questa mattina dal Vice Commissario per la Ricostruzione del Ponte sul Polcevera, Ugo Ballerini, dal Vice Sindaco di Genova, Stefano Balleari e dai Direttori delle Filiali di Genova 1 e 2, Mariella Ghiorzo e Antonio Cicchiello. (ANSA).