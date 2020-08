Covid, due nuovi positivi e 1 decesso

(ANSA) - GENOVA, 03 AGO - Ci sono due casi positivi a Covid, e tutti nell'Asl 3 genovese, e un decesso in Liguria. Lo rende noto Regione Liguria in base ai dati-flusso comunicati da Alisa al Ministero. Gli ospedalizzati sono 21, nessun paziente però è in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono 613.

Il cluster di Savona risulta circoscritto e in fase di esaurimento e anche oggi non si registrano nuovi casi di positività al Covid-19. (ANSA).