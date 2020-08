Calcio: Samp; club tifosi a Ferrero, stagione disastrosa

(ANSA) - GENOVA, 03 AGO - "Una pianificazione disastrosa della stagione e un mercato quasi inesistente, e quello che più ci preoccupa è che all'orizzonte non vediamo possibilità di invertire una rotta". La Federclubs, la voce di tutta la tifoseria organizzata della Samp, mette sul banco degli imputati il patron Massimo Ferrero ma nel mirino finisce anche Edoardo Garrone che aveva ceduto la società proprio all'imprenditore romano: "Anche chi prometteva in piazza eterno amore e interventi mirati sembra aver abbandonato la barca dopo averla regalata e traghettata in acque torbide". Ma la nota si apriva con parole di ringraziamento per il tecnico Claudio Ranieri perché "la salvezza è soprattutto merito suo; ha saputo mettere ordine dove ordine non c'era e ha creduto in ciò che poteva sembrare impossibile",ha concluso la Federclubs. (ANSA).