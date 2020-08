Capitaneria sequestra discarica abusiva

I militari del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Capitaneria di porto di Imperia hanno sequestrato un'area di oltre 300 metri quadrati, dove era in atto un deposito incontrollato di rifiuti con presenza di due autovetture in stato di abbandono, varie batterie, materiale ferroso, apparecchiature elettriche fuori uso, vetri, plastica, e bombole di gas, un'area totalmente invasa da rifiuti per la quale i militari della Guardia Costiera, dopo aver informato la procura, hanno proceduto al sequestro. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili del reato.