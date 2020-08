Cantieri autostrade:Valeri(Aspi),5-10 anni lavori in Liguria

"Inutile negare che nelle gallerie autostradali della Liguria ci saranno cantieri per i prossimi 5-10 anni. Saranno pianificabili e, a differenza di quanto avvenuto finora, non avremo più l'urgenza di scoprire incertezze sulla sicurezza, ma stiamo parlando di attività impattanti". Così il direttore della Gestione reti di Aspi, Enrico Valeri conferma quanto anticipato dall'ispettore del Mit Placido Migliorino in seguito ai controlli sullo stato di sicurezza della rete.

"Il modello che abbiamo condiviso con il Mit per gallerie e viadotti prevede non soltanto la manutenzione conservativa delle opere, ma un percorso di riqualifica radicale delle strutture", ha spiegato Valeri. (ANSA).