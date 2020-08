++ Cantieri autostrade:Genova in tilt,90 minuti per pochi km+ ++

E' andato in tilt il traffico autostradale nel nodo di Genova. L'esodo di agosto e i cantieri per le gallerie hanno provocato un blocco della circolazione e tempi di percorrenza molto lunghi per fare pochi chilometri La situazione peggiore in A12 e in A10, verso le riviere di Levante e Ponente. Secondo quanto riportato dai pannelli di Autostrade ci vogliono 50 minuti dal casello di Genova Ovest e Genova Est e poi 40 minuti da Est a Nervi. In mattinata in A26 sono stati raggiunti i sei chilometri di coda tra Ovada e Masone.