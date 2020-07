Genoa: striscione minaccioso fuori dal Signorini

(ANSA) - GENOVA, 31 LUG - Tensione altissima in casa Genoa a due giorni dalla decisiva sfida per la salvezza contro il Verona. All'esterno del centro sportivo Signorini, dove la squadra ieri ha ripreso la preparazione, è stato appeso uno striscione eloquente: "Fuori i Coglioni o fuori da Genova" oltre a moltissime scritte con la vernice spray sul muro circostante tra cui "Indegni", "Preziosi vattene " e "Vergognatevi". Nel mirino dunque non solo la proprietà ma anche i giocatori.

L'episodio segue il comunicato di ieri dell''Associazione Club Genoani nel quale veniva ribadito "lo sdegno verso una proprietà e una squadra che non ci rispettano!". (ANSA).