Festa Sacrificio, musulmani pregano in Mercato Fiori Sanremo

(ANSA) - GENOVA, 31 LUG - Circa 200 fedeli musulmani si sono radunati in preghiera stamani nel mercato dei fiori di Valle Armea a Sanremo (Imperia) per celebrare la festa del Sacrificio.

E' la prima volta che la struttura si apre al culto. A concederla alla comunità musulmana di Sanremo è stato Andrea Gorlero, presidente di Amaie Energia, la partecipata comunale che si occupa dell'igiene urbana in città e della gestione del mercato in cui ha anche sede. La decisione, che nei giorni scorsi ha scatenato polemiche da parte della Lega, è stata presa per consentire ai fedeli di mantenere il corretto distanziamento sociale anti-Covid e per evitare di arrecare disturbo alla popolazione, visto che la fine del Ramadan, celebrata nel campetto sportivo di Borgo Tinasso, aveva suscitato perplessità tra i residenti. "A noi va bene qualsiasi soluzione - ha detto Abbou Abdellali, presidente della comunità islamica di Sanremo -. E' normale che ci sia qualcuno che dice una parola contro di noi. Alla fine l'importante è comportarsi bene e fare la festa come si deve". (ANSA).