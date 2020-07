Covid: 4 nuovi positivi, calano ospedalizzati, un morto

Quattro nuovi positivi al Covid 19 in Liguria, rilevati grazie allo screening. Due casi sono stati scoperti nell'Imperiese e sono persone non residenti in Liguria, un caso asintomatico è stato trovato nel Savonese e uno sintomatico nella Asl di Genova. Quello riscontrato nel Savonese non fa parte del cluster del ristorante di Savona. Lì non ci sono stati nuovi positivi. il numero è fermo a 74 positivi con tre ricoverati. Negli ospedali ci sono 19 persone, 2 in meno rispetto a ieri. Un decesso è avvenuto all'ospedale Villa Scassi di Genova. Si tratta di un uomo di 81 anni. In totale i morti da inizio pandemia sono 1567.

In isolamento domiciliare ci sono 181 persone, 6 più di ieri.

I tamponi eseguiti ieri sono stati 1555 per un totale di 189.022. Sette i guariti con doppio tampone negativo. In sorveglianza attiva ci sono 735 persone (ANSA).