Cede grata marciapiede: cade donna, è grave

(ANSA) - GENOVA, 31 LUG - Una donna di circa 50 anni è caduta dentro un cavedio profondo tre metri, per il cedimento di una griglia mentre camminava per strada in via Martiri della Libertà, a Pegli. La donna è stata salvata dai vigili del fuoco del distaccamento di Multedo che si sono calati da una griglia adiacente per raggiungerla. La signora è stata trasferita in codice rosso, il più grave, all'ospedale Villa Scassi ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani. Indagini sono in corso per capire se la responsabilità sia del condominio o del Comune. (ANSA).