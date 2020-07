Cantieri autostrade: disagi su nodo genovese per code

(ANSA) - GENOVA, 31 LUG - Mattinata di disagi nel nodo autostradale genovese. In A10 si registrano cinque chilometri di coda tra Genova Aeroporto e il bivio A10/A26 Trafori, in direzione Ventimiglia. In A7, in direzione Milano, ci sono due chilometri di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla e una coda di tre chilometri tra Genova Sampierdarena e il Bivio A7/A12 Genova-Livorno. (ANSA).