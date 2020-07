Calcio: Samp; Ranieri,non voglio soffrire così un altro anno

(ANSA) - GENOVA, 31 LUG - "Il presidente Ferrero ha dichiarato di non voler soffrire più come quest'anno e anche io mi auguro che sia così. Ho parlato con il direttore sportivo Carlo Osti e il responsabile scouting Riccardo Pecini su come poter migliorare questa squadra e speriamo di poter fare una buona campagna acquisti". Così il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri al sito ufficiale della società parla del suo futuro e ribadisce che non si muoverà da Genova: per lui ancora un anno di contratto anche se Ferrero nei prossimi giorni lo incontrerà con l'obiettivo di allungare l'intesa fino al 2022.

E presto partiranno anche le manovre di mercato, per i dirigenti doriani tra le priorità c'è quella di allungare i contratti di Linetty, Ramirez e Bonazzoli tutti in scadenza nel 2021. (ANSA).