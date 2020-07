Turismo: con Moby e Tirrenia in Corsica e Sardegna con auto a 1 euro

Moby e Tirrenia ripropongono a settembre la promozione che prevede l'imbarco dell'auto a solo un euro. L'iniziativa vale per chi va in vacanza in Sicilia, Sardegna e Corsica a settembre e prenota da oggi al 31 agosto.

La promozione, secondo le compagnie del Gruppo Onorato, vuol essere "un aiuto concreto al turismo e ai territori. La promozione è valida su auto fino a cinque metri di lunghezza e due metri e 20 di altezza. "Ancora una volta - spiega Alessandro Onorato, che di Moby e Tirrenia è responsabile commerciale, oltre che vicepresidente dell'omonimo gruppo - abbiamo scelto di essere vicini alle nostre destinazioni tradizionali e in particolare alla Sardegna, a cui siamo da sempre legati e che sentiamo come casa nostra, puntando sul prolungamento della stagione che è partita in ritardo per il Covid". (ANSA).