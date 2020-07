Ladri in casa mentre proprietario dorme, via 12 mila euro

Sono entrati in casa di notte mentre il proprietario dormiva e hanno portato via 12 mila euro in contanti e alcuni gioielli in oro. E' successo a Sant'Eusebio, nell'entroterra. Il proprietario, un pensionato di 73 anni, si è accorto del furto perché si è svegliato e ha trovato la porta finestra della cucina rotta e alcune stanze a soqquadro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno avviato le indagini per risalire agli autori. (ANSA).