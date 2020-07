In calo raccolta sangue in Liguria.

(ANSA) - GENOVA, 27 LUG - E' calato di quasi cinquemila unità in cinque anni il numero delle sacche di sangue raccolte in Liguria grazie ai donatori passando dalle 73.739 del 2015 alle 68.741 del 2020, un trend aggravato dal coronavirus, sebbene la sanità regionale rimanga 'autosufficiente' visto che il numero delle sacche realmente transfuse è al di sotto di quelle disponibili passando dalle 70.804 del 2015 alle 66.655 del 2019.

E' il quadro emerso a Genova dalla presentazione della campagna estiva per la donazione del sangue organizzata da Regione Liguria, realizzata con il supporto di Alisa e del Centro regionale sangue, in collaborazione con le associazioni di donatori Avis e Fidas. "Noi doniamo sangue, c'è bisogno anche di te": è il messaggio. I protagonisti sono 7donatori: uno studente, due sportivi, due giornalisti e due militari della Guardia Costiera della Spezia. La campagna veicolerà il loro messaggio attraverso tutte le emittenti televisive regionali e i social network. I donatori potranno partecipare con due azioni: la personalizzazione del profilo social con il motivo grafico creato per la campagna e la realizzazione e l'invio di una propria clip sui canali di Regione Liguria. "Abbiamo soddisfatto il fabbisogno di sangue fino ad ora, anche se la preoccupazione per il covid ha reso tutti più prudenti nel frequentare i presidi ospedalieri - rimarca il presidente Toti - Questa è un'iniziativa importante dopo un inverno e una primavera che ha inciso pesantemente sulle abitudini dei cittadini". "La generosità dei donatori liguri, dimostrata anche nei mesi di picco emergenziale, ci ha permesso di garantire la scorta strategica per le maxi-emergenze e di mantenere alto il livello di sicurezza e tenuta del nostro sistema sanitario regionale", sottolinea l'assessore regionale alla Sanità Sonia Viale. n Liguria, nel 2019 i donatori sono stati 45.304, di cui 30.285 uomini e 15.019 donne, nello stesso anno i nuovi donatori sono stati 10.326. Nel 2016 le sacche raccolte sono state 71.117, quelle utilizzate 70.851. (ANSA).