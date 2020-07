Covid, in Liguria 24 nuovi casi

(ANSA) - GENOVA, 27 LUG - Sono 24 i nuovi contagi da Coronavirus in Liguria (10.174 da inizio pandemia) , 18 dei quali rilevati a luglio e evidenziati dopo il riallineamento del database sui 180 mila tamponi effettuati. Lo si legge nel quotidiano bollettino di Regione Liguria che riporta i dati flusso Alisa-Ministero. Non ci sono nuovi ospedalizzati rispetto ai 30 ricoverati, uno dei quali in terapia intensiva.

Sette le persone in isolamento domiciliare e nessun decesso (i morti, da inizio pandemia sono stati 1.566), I soggetti in sorveglianza attiva sono 1.286. (ANSA).