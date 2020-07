Arrestati due ladri, recuperati preziosi per 200 mila euro

Due albanesi, ritenuti autori di numerosi furti in abitazione a Genova e in altri Comuni della Provincia, sono stati arrestati dai carabinieri. I militari hanno recuperato preziosi e orologi per un valore di 200 mila euro che saranno restituiti ai derubati.

Uno dei due ladri è stato fermato dai militari nel porto di Brindisi, mentre era in procinto di imbarcarsi per Tirana e fuggire. L'altro a Genova. I due hanno 24 e 32 anni.

La coppia di albanesi, pregiudicati e irregolari in Italia, si avvaleva della 'collaborazione' di una ragazza genovese incensurata. Era lei, secondo i carabinieri, che custodiva la refurtiva e la ricettava. Nella sua casa sono stati trovati gioielli e orologi rubati. La donna è stata denunciata. (ANSA).