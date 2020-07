Violate norme antiCovid, chiuso locale a Spezia

(ANSA) - GENOVA, 25 LUG - Avventori senza mascherina, nessuna distanza di sicurezza rispettata, somministrazione di alcolici oltre l'orario consentito e attività danzante senza autorizzazioni. Il non rispetto delle norme anticovid-19 costeranno a un bar della Spezia, vicino allo stadio Picco, 5 giorni di sospensione dell'attività e multe. Durante un controllo interforze, diretto dalla Questura, gli agenti intorno alle 3 di ieri notte sono entrati nel locale trovando un centinaio di persone senza distanziamento e mascherine o sedute ammassate nei divanetti. Alcune di loro stavano ballando, malgrado il locale non sia una discoteca. Nel corso del blitz è emerso venissero serviti alcolici oltre l'orario previsto, fatto che potrebbe costare una multa da 5 mila fino a 20 mila euro. Il titolare dovrà pagare di certo una sanzione di 400 euro per il non rispetto delle normative anticontagio. Identificati gli avventori. Il controllo è scattato dopo segnalazioni di aggressioni e danneggiamenti avvenuti nei giorni scorsi. (ANSA).